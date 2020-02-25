Жительницу Новгородской области оштрафовали за хамство в WhatsApp

В Окуловском районе Новгородской области местная жительница заплатит 1000 рублей за то, что оскорбила свою знакомую в WhatsApp.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области, получательница обидных сообщений подала в суд на свою оппонентку. Иск приняли и на жительницу Новгородской области завели административное дело за унижение чести и достоинства.

В ходе судебного заседания женщина свою вину признала, отметив, что потерпевшая сама спровоцировала конфликт, а ответчица, поддавшись эмоциям, отвечала ей встречными оскорблениями. Мировой судья, расценив имеющиеся доказательства как относимые и недопустимые, признал ответчицу виновной.

К слову, при назначении наказания, суд принял во внимание личность виновной, наличие противоправных действий потерпевшей, отсутствие отягчающих обстоятельств, характер совершенного правонарушения и признание своей вины.