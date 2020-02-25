"Россети Кубань" вложили в Краснодар 4,5 миллиарда рублей инвестиций

Компания "Россети Кубань" вложила в модернизацию питающих центров Краснодара и его пригорода более 4,5 миллиарда рублей инвестиций. В текущем году энергетики проведут реконструкцию на подстанциях "Пашковская", "Почтовая", "Центральная", "Южная", "Западная-2", "РИП", "Калинино", а также начнут строительство цифровой подстанции "Ангарская". Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Сергеев на прошедшей в Краснодаре пресс-конференции.

Для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечения дополнительной энергомощности новых абонентов планируется строительство двух кабельных линий "Восточная-Центральная" и новой подстанции в цифровом формате "Ангарская" с установкой двух силовых трансформаторов по 25 МВА каждый.

Выполнение запланированных работ позволит повысить надежность электроснабжения более 400 социально значимых объектов, около 480 тысяч человек, проживающих в краевой столице, а также обеспечить условия для техприсоединения новых абонентов.

- За последние три года "Россети Кубань" вложили более 4,5 млрд рублей инвестиций в развитие энергокомплекса Краснодара и его пригорода, реконструировано 15 крупных питающих центров. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения свыше 500 социально значимых объектов и 460 тысяч жителей краевой столицы, - отметил Сергей Сергеев.

Проведена реконструкция подстанции "Лорис" в пригороде краевой столицы. Подстанция питает десять населенных пунктов пригорода Краснодара, международный аэропорт "Пашковский", промышленные объекты северо-восточной части краевой столицы. Мощность энергообъекта увеличена почти вдвое и составляет 105 МВА. Также реализован масштабный проект - подстанция "Северная" с увеличением мощности в 1,5 раза. Теперь она обеспечивает на данный момент 120 тысяч человек и 100 соцобъектов северной части города. Построены две кабельные линии "Восточная промзона - Северная", заходы на подстанцию "Восточная промзона".

Кроме того, проведена реконструкция крупного питающего центра "ОБД", в результате чего его мощность существенно увеличена. В целом в 2019 году модернизация охватила подстанции "Северная", "ОБД", "Лорис", "Северо-Восточная", "Военгородок", "Восточная", "Почтовая", "Западная-2".

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"