В Астрахани после обрушения пола в кафе возбудили уголовное дело

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении директора местного кафе, в котором провалился пол. Это произошло в Трусовском районе города.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, руководителя кафе, в котором не был произведен капитальный ремонт, подозревают в оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

30 декабря 2019 года из-за обрушения пола в заведении общепита несколько человек провалились в подвал и получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.