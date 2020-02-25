На Урале госпитализировали школьников-хоккеистов

Юных спортсменов, которые приехали из Нижнего Тагила в Карпинск на соревнования по хоккею с мячом, госпитализировали с признаками кишечной инфекции. Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.

"Команда, состоящая из 13 юношей 10-11 лет, прибыли в город 22 февраля. Спортсмены жили в гостинице, питание было организовано в столовой на территории местного предприятия", - рассказала пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

По данным надзорного органа, 23 числа команда ходила в кафе на улице Мира, а на следующий день шестеро школьников увезли в стационар городской больницы. Одного из мальчиков родители забрали домой (его состояние врачи оценили как удовлетворительное).

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов питания, образцы блюд, смывы с оборудования пищеблока в столовой и в кафе.