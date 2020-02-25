Новости

В ЕАО воспитатель детсада скотчем заклеила рот ребенку 10:37
В Чите работники котельной похитили 63 машины угля 10:35
Курс евро превысил психологически важную отметку 10:30
В Италии мошенники предлагают "пройти тест" на коронавирус 10:22
Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки 10:18
Дорогу Адлер - Красная Поляна закрыли из-за аварии на подстанции 10:08
Омичка, убившая дочь из-за хлебных крошек, отправится в колонию 09:58
"Ливерпуль" одержал 18-ю победу подряд в чемпионате Англии 09:55
В России изменят правила выдачи кредитов 09:51
Geely выпустил своего "убийцу Creta": он выглядит сногсшибательно 09:45
В Красноярске обнаружили тела двух человек с укусами собак 09:41
Стартовала продажа билетов на новые железнодорожные маршруты в Крым 09:30
На Урале госпитализировали школьников-хоккеистов 09:20
Блинная неделя: все самое необычное в ресторанах Москвы на Масленицу 09:19
В Пензенской области четыре человека отравились угарным газом 09:10
"Наполи" - "Барселона" - онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 09:00
В БГУ стартует Евразийский студенческий форум 09:00
В Приморье поместили в карантин семерых пассажиров Diamond Princess 08:44
Россияне стали экономить на продуктах 08:40
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess 08:31
Где в России продаются самые доступные кроссоверы 08:20
Сын Порошенко "отметил" годовщину майдана на концерте российского рэпера 08:17
Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду 08:10
В Забайкалье и Бурятии 25 февраля объявлен выходным в честь Сагаалгана 08:02
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели 07:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 09:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале госпитализировали школьников-хоккеистов

Текст: Татьяна Воробьева

Юных спортсменов, которые приехали из Нижнего Тагила в Карпинск на соревнования по хоккею с мячом, госпитализировали с признаками кишечной инфекции. Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.

Фото: iStock
Завпроизводством в Брянске оштрафовали за отравление детей кефиром

"Команда, состоящая из 13 юношей 10-11 лет, прибыли в город 22 февраля. Спортсмены жили в гостинице, питание было организовано в столовой на территории местного предприятия", - рассказала пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

По данным надзорного органа, 23 числа команда ходила в кафе на улице Мира, а на следующий день шестеро школьников увезли в стационар городской больницы. Одного из мальчиков родители забрали домой (его состояние врачи оценили как удовлетворительное).

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов питания, образцы блюд, смывы с оборудования пищеблока в столовой и в кафе.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным
Курс евро превысил психологически важную отметку
Захарова назвала "балаганом" заявление о свидетеле запуска "Бука"
Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии
США и Канада совершат наблюдательный полет над Россией
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи