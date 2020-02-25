На Урале после контакта с ВИЧ-пациентом госпитализирован фельдшер

В минздраве Челябинской области прокомментировали ситуацию с фельдшером златоустовской скорой, которому брызнула в лицо кровь ВИЧ-инфицированного пациента.

В Златоусте имеются все необходимые препараты для пост контактной профилактики ВИЧ-инфекции, однако фельдшера все-таки направили под наблюдение в Челябинск, сообщили во вторник в ведомстве.

- Данный сотрудник направлен в "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом", - пояснили в пресс-службе регионального минздрава. - Он будет находиться под наблюдением врачей, получать медикаменты (в наличии полный запас препаратов). В больнице Златоуста тоже имеются необходимые препараты и инструкции для оказания первой помощи в экстренных ситуациях. В том числе и препарат для проведения пост контактной профилактики ВИЧ-инфекции.

Ранее в СМИ появилась информация об отсутствии необходимых препаратов на станции "скорой помощи" в Златоусте. Вследствие чего фельдшер была вынуждена обработать лицо подручными средствами.

В минздраве эту информацию не подтверждают. Однако сообщили, что по возникшей ситуации в Златоуст будет направлена внеплановая проверка министерства.