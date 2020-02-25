Сотрудники The Wall Street Journal: Газета может испортить себе репутацию

Как отмечается в комментарии информационной службы, всем известно, США - это страна, где проживают представители самых разных национальностей. Расовая дискриминация там не только некорректна с точки зрения политики, она нарушает общепризнанные в мире нормы поведения. С целью поместить на своих страницах репортаж-сенсацию газета The Wall Street Journal использовала заголовок с оттенком расовой дискриминации, что не только нарушает основные принципы профессиональной этики, подрывает принципы объективности, справедливости и точности, о которых много говорят в редакции, но и демонстрирует потерю малейшего сострадания и отсутствие интуиции.

На днях в ответ на то, что американское издание публикует сообщения дискриминационного характера и не готово извиниться за свое поведение, МИД КНР объявил о решении аннулировать удостоверения журналиста трех сотрудников данного издания, аккредитованных в Пекине. Таким образом, китайская сторона на основе закона выстраивает отношения с иностранными журналистами. Последствия за свои действия должна нести сама газета. Интересно то, что госсекретарь США Майк Помпео стал осуждать китайскую сторону под предлогом нарушения свободы слова. "Неужели заголовок статьи с явным оттенком расовой дискриминации в газете The Wall Street Journal высказал все то, о чем в душе думал Помпео?" - отмечается в комментарии.

Совместное послание 53 сотрудников издания свидетельствует о том, что произошедшее событие не имеет отношения к "свободе слова", как заявлял Майк Помпео, и это не просто вопрос журналистики, а совершенно открытая расовая дискриминация. В ключевой момент борьбы с эпидемией действия газеты The Wall Street Journal фактически передали опасный сигнал: в США и некоторых западных странах возвращается предвзятое отношение к Китаю и китайским эмигрантам. Это не только сводит на нет усилия, прилагаемые для борьбы с эпидемией в глобальном масштабе, но и несет скрытую угрозу миру и развитию всего мира.

Стоит отметить, что в электронном письме 53 сотрудника газеты The Wall Street Journal" также проанализировали негативное влияние данного события. В нем говорится, что если редакция издания не примет соответствующие действия, то будет испорчена репутация газеты и это отразится на способности предоставлять информацию.