Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Трогательные ходунки, жалобы на здоровье и многомиллионные отступные не помогли: в Нью-Йорке суд присяжных признал бывшего голливудского магната Харви Вайнштейна виновным в сексуальном насилии.

Как передает Financial Times, продюсера признали виновным по двум эпизодам - в изнасиловании третьей степени и сексуальном преступлении первой степени.

При этом 67-летний Вайнштейн был оправдан по самым "тяжелым" обвинениям - в изнасиловании первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах. Именно на последнее в свое время активно напирала пресса, поскольку, признай присяжные продюсера виновным по данным эпизодам, ему могло бы грозить тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Уточнено, что коллегия присяжных, состоявшая из семи мужчин и пяти женщин, перед тем, как вынести свой вердикт, обсуждала решение в течение пяти дней.

По оглашении вердикта Вайнштейн был взят под стражу в зале суда.

Приговор будет вынесен 11 марта. Вайнштейну может грозить до 29 лет заключения.

При этом стоит отметить, что продюсеру еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношению к двум женщинам. Плюс в отношении Вайнштейна в Калифорнии рассматриваются несколько других дел.