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25.02.2020,  
11:44
Текст:  Тимур Алимов

Точно в цель: стрельбу управляемыми ракетами из Т-72Б сняли на видео

Танковые подразделения Беларуси в рамках масштабной проверки боеготовности вооруженных сил отработали ведение огня управляемыми ракетами из танков Т-72Б. Видео стрельб опубликовано в интернете.
Фото: AP
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- Наводчики боевых машин учатся поражать мишени в сложной тактической обстановке при постоянном воздействии условного неприятеля, - отмечается в подписи к ролику.

На кадрах видно, как несколько экипажей выходят на боевые позиции и открывают огонь по мишеням на удалении нескольких километров. Все ракеты успешно поразили условные цели.

Т-72Б составляет основу танковых подразделений белорусской армии. Танк оснащается 125-миллиметровой пушкой-пусковой установкой 2А46М, способной вести огонь управляемой ракетой 9М119. За счет тандемной боевой части она может противодействовать динамической защите и пробивать до 800 миллиметров брони. К слову, кумулятивный заряд ракеты расположен не спереди, как у большинства ПТУР, а ближе к хвостовой части, что дает ряд функциональных преимуществ.

Управление огнем на Т-72Б осуществляется с помощью комплекса 9К120 "Свирь", имеющим помехозащищенную полуавтоматическую систему ведения ракеты по лучу лазера. Комплекс обеспечивает стрельбу управляемой ракетой с места и с коротких остановок на дистанциях от 100 метров до четырех километров.

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