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25.02.2020,  
15:23
Текст:  Алексей Брусилов

Видео: сирийцы перебросили гаубицы "Мста-Б" к линии фронта в Идлибе

В колоннах сирийских войск, направляющихся к линии фронта, вновь замечены тяжелые многоосные тягачи КАМАЗ- 63501АТ "Медведь" со 152-мм гаубицами 2А65 "Мста-Б", а также грузовики, перевозящие боеприпасы для них.
Фото: Новости Таджикистана от Z / youtube.com
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Эти орудия в настоящие время являются самыми современными артиллерийскими системами сирийской армии. Вся остальная боевая техника такого предназначения разработана в 50-70 гг. (хотя нередко встречаются и уникальные образцы, выпущенные в 30-40 годах).

Впервые такие тягачи и гаубицы были задействованы в боях против международных террористов в феврале 2016 года. После этого практически ни одна крупная и важная операция не обходилась без их участия. 2А65 оказывали эффективную поддержку наступающим и обороняющимся войскам, уничтожая живую силу, бронетехнику, укрепления и огневые точки противника.

В Сети неоднократно появлялись видеокадры, снятые беспилотными разведчиками, демонстрирующие снайперскую точность оружия российского производства. При этом работа велась как обычными боеприпасами, так и высокоточными "Краснополями".

Важным качеством "Мста-Б" считается высокая мобильность - ее можно перебрасывать со скоростью до 80 км/ч.

Если говорить о "Медведе", то по сравнению со старыми тягачами он имеет пятый класс защиты и обеспечивает артиллеристам во время маршей высокий уровень комфорта.

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