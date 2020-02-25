Видео: сирийцы перебросили гаубицы "Мста-Б" к линии фронта в Идлибе

В колоннах сирийских войск, направляющихся к линии фронта, вновь замечены тяжелые многоосные тягачи КАМАЗ- 63501АТ "Медведь" со 152-мм гаубицами 2А65 "Мста-Б", а также грузовики, перевозящие боеприпасы для них.

#Idlib. SAA artillery convoy (KamAZ-6350 / 2A65 152 mm) passing near the "Tower Tourism Restaurant" (35°37'47"N 36°40'23"E) : https://t.co/OLwRUOyMNW pic.twitter.com/OqJ8bKw218 — Morant Mathieu (@MathieuMorant) February 22, 2020

Эти орудия в настоящие время являются самыми современными артиллерийскими системами сирийской армии. Вся остальная боевая техника такого предназначения разработана в 50-70 гг. (хотя нередко встречаются и уникальные образцы, выпущенные в 30-40 годах).

Впервые такие тягачи и гаубицы были задействованы в боях против международных террористов в феврале 2016 года. После этого практически ни одна крупная и важная операция не обходилась без их участия. 2А65 оказывали эффективную поддержку наступающим и обороняющимся войскам, уничтожая живую силу, бронетехнику, укрепления и огневые точки противника.

В Сети неоднократно появлялись видеокадры, снятые беспилотными разведчиками, демонстрирующие снайперскую точность оружия российского производства. При этом работа велась как обычными боеприпасами, так и высокоточными "Краснополями".

Важным качеством "Мста-Б" считается высокая мобильность - ее можно перебрасывать со скоростью до 80 км/ч.

Если говорить о "Медведе", то по сравнению со старыми тягачами он имеет пятый класс защиты и обеспечивает артиллеристам во время маршей высокий уровень комфорта.