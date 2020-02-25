Вышел трейлер "Сибири" Абеля Феррары

Обнародован международный трейлер драмы культового режиссера Абеля Феррары "Сибирь" - с не менее почитаемый Уиллемом Дефо в главной роли.

Отмечено, что основным источником вдохновения при работе над лентой постановщику послужила "Красная книга" Юнга.

Согласно синопсису, Клинт, персонаж Дефо, ищет покоя в уединенной хижине посреди заснеженной тундры. В процессе изысканий отправившись по дорогам психологической одиссеи и углубленных самокопаний - все дальше и дальше в прошлое, через память, сны, подсознание, бездны фантазий и воображения. Цель сурового трипа - "познать свою истинную природу".

В других ролях: Дуня Сычева ("Американский сектор"), Саймон Макберни ("Вселенная Стивена Хокинга"), Кристина Кириак ("Пазолини", "Томмазо") - молдавская эмигрантка, нынешняя спутница Абеля, Анна "Дидди" Феррара - юная дочь режиссера, Фил Нилсон ("Прирожденные убийцы"), Валентина Розуменко, Даниэль Хименес Качо ("Дурное воспитание").

Премьера фильма состоялась на нынешнем Берлинском МКФ. Даты проката у "Сибири" еще нет.

68-летний Феррара славен лентами "Убийца с электродрелью", "Ангел мщения", "Китаянка", "Плохой лейтенант", "Король Нью-Йорка", "Похитители тел" (1993), клипом Милен Фармер на песню California.

Содержащий натуралистичные сцены ролик можно найти на YouTube-канале The Match Factory