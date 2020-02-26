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26.02.2020 12:11
Рубрика: Спорт

ЧМ по шорт-треку не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев
Международный союз конькобежцев сообщил о том, что назначенный на 13-15 марта в Сеуле чемпионат мира по шорт-треку не состоится в указанные сроки. Причина такого решения - вспышка коронавируса.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: REUTERS
Что на сегодняшний день известно о коронавирусе

В пресс-релизе, опубликованном ISU, говорится о том, что из-за коронавируса власти Сеула распорядились закрыть стадион "Мокдонг", который должен был принять турнир, а также отменить все спортивные соревнования.

В ближайшее время будет принято решение о том, примет ли корейский город соревнования позже или ЧМ перенесут в другое место.

Как сообщается, в Корее уже зарегистировано более тысячи случаев заболевания коронавирусом.

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