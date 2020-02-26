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26.02.2020 12:32
Рубрика: Русское оружие

Два боевых дрона турецкого производства уничтожены за прошедшие сутки

Текст: Алексей Моисеев
Бойцы Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара сообщили о том, что им удалось сбить ударный беспилотный летальный аппарат Bayraktar TB2 турецкого производства.

В Сети появились видеокадры с места падения БПЛА, принадлежащего силам Правительства национального единства, сделанные утром во вторник в южных районах Триполи.

Пока нет данных, какое оружие было применено для уничтожения этого дрона. Есть предположения, что использовались системы радиоэлектронной борьбы.

Появлялась информация, что операции ЛНА в настоящее время прикрывают доставленные из Объединенных Арабских Эмиратов современные системы противоздушной обороны, способные бороться не только с беспилотниками, но и с другими более опасными целями.

Предыдущий инцидент с Bayraktar TB2 произошел в Ливии около месяца назад. Тогда также сообщалось об уничтожении подобного БПЛА.

Фото: Ruptly / wikimedia.org
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Кроме того, во вторник, по данным информационного агентства SANA, сирийским войскам удалось вывести из строя принадлежащий Турции дистанционно управляемый летательный аппарат.

Как оказалось, в районе Дадих, вблизи города Серакиб (юго-восток провинции Идлеб) на поле рухнул вооруженный бомбами с лазерной системой наведения ANKA-S.

Его длина достигает 8 метров, размах крыльев - 17,5 метра. Взлетный вес -1 860 кг. Крейсерская скорость -200 км/ч. Максимальная продолжительность полета - 24 часа.

Это первый боевой дрон такого типа, потерянный турецкой стороной в боевой обстановке.

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