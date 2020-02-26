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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Эксперты ВОЗ: Противоэпидемические меры Китая доказали свою эффективность

24 февраля сопредседатель совместной группы экспертов Китая и ВОЗ, ассистент генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил: "Меры, предпринимаемые Китаем по борьбе с эпидемией, являются единственно правильными, их эффективность фактически доказана".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как отмечает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", в тот же день в Пекине состоялась пресс-конференция совместной группы экспертов Китая и ВОЗ, в ходе которой было отмечено, что комплекс мер Китая по сдерживанию распространения нового коронавируса фактически способствовал снижению динамики распространения вируса. Этот вывод эксперты Китая и ВОЗ сделали на основе девятидневной инспекции хода противоэпидемических мероприятий в ряде китайских городов и провинций, среди которых Пекин, Гуандун, Сычуань и Хубэй.

Вспышка коронавирусной инфекции стала самой серьезной чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения в Китае с 1949 года, то есть с образования КНР. Для Китая эпидемия - это прежде всего серьезное испытание. Какие меры были приняты?

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
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В первую очередь были перерыты все транспортные артерии, связывающие город Ухань с другими регионами страны. В городе в минимально короткие сроки были построены временные больницы, ориентированные на прием всех заболевавших коронавирусной пневмонией. В Ухань со всей страны было направлено более 300 медбригад, а это более 40 тысяч врачей и медсестер. Предприятия по производству медицинских средств защиты вышли на круглосуточный режим работы. В эпицентр эпидемии идут бесперебойные поставки всего необходимого со всей страны. Везде видны "китайские скорости", "китайские масштабы" и "китайская эффективность".

По последним данным, помимо провинции Хэбэй, число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом по всей стране снизилось до менее 10. Сами факты говорят о правильности противоэпидемических мероприятий ЦК КПК и правительства Китая. Эти меры своевременно были развернуты по всей стране, и уже доказали свою эффективность.

На днях американская писательница Сара Флаундерс в своей статье написала, что принятые Китаем меры невозможно представить в капиталистических странах. Самой природой китайского социализма предопределено, что в критической ситуации благополучие народа намного важнее капиталистической прибыли.

Председатель американского Фонда Куна Роберт Лоуренс Кун полагает, что китайское правительство демонтирует беспрецедентные организационные и мобилизационные способности за всю историю глобального здравоохранения. Другим странам в сходной ситуации было бы трудно достичь подобной эффективности. Только благодаря централизованному единому руководству Коммунистической партии Китая страна смогла своевременно сдержать распространение эпидемии.

24 февраля на пресс-конференции Брюс Эйлвард также назвал "беспрецедентными" противоэпидемические решения руководства Китая, а проявленные Китаем слаженность и солидарность властей и народа в желании победить эпидемию, - он назвал "единением в подлинном смысле слова".

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
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Комментируя противоэпидемические меры Китая, многие зарубежные интернет-пользователи указали, что "во время борьбы с эпидемией в Китае все работает, нет перебоев с водой, отоплением, бесперебойно работает связь и идет нормальное материальное снабжение, не нарушается и общественный порядок, - это трудно представить в других странах". Вывод прост -это говорит об эффективности государственного управления.

24 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Китай прошел пик эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что сейчас ситуацию с коронавирусной инфекцией нельзя назвать глобальной пандемией.

По словам профессора вирусологии Лёвенского университета Йохана Нейца, Китай принял ряд решительных и эффективных мер по борьбе с коронавирусом, что выиграло драгоценное время для противоэпидемической подготовки международному сообществу. Судя по всему, миру окажется полезным китайский опыт борьбы с эпидемией. В настоящее время некоторые эффективные меры, предпринятые Китаем, заимствованы и используются в других странах, страдающих от эпидемии.

COVID-19 - совершенно новый, незнакомый науке вирус. Для того, чтобы его изучить нужно время. Однако и сейчас, будучи ответственной державой в области поддержания глобального здравоохранения, Китай будет дальше прилагать все усилия по борьбе с эпидемией, обмениваться опытом и укреплять сотрудничество в области разработки противовирусных препаратов и вакцины. Только сплоченность, сотрудничество и единая воля помогут миру преодолеть кризис.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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