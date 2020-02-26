Ковальчук остался недоволен дебютом за "Вашингтон"

Минувшей ночью Илья Ковальчук дебютировал за "Вашингтон" в матче против "Виннипега". По ходу встречи "Кэпиталз" вели в счете 3:0, однако победный результат удержать не смогли. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, а одну из шайб "Виннипег" забросил после ошибки Ковальчука.

В итоге "столичные" выиграли в серии буллитов, благодаря точному броску Александра Овечкина, а Ковальчук свою попытку не реализовал.

После матча Ковальчук признался, что своим дебютом недоволен, и отметил, что один из голов в ворота "Вашингтона" стал следствием его ошибки. Россиянин играл в третьей тройке нападения вместе с Карлом Хагелином и Ларсом Эллером.

"Был неплохой матч, - цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ. - И наша тройка сыграла неплохо. А вот в третьем периоде при второй шайбе соперника я принял неправильное решение. Матч я закончил с показателем полезности "минус 2", поэтому надо будет посмотреть игру по видео и действовать лучше в будущем".

Перед началом матча чествовали Александра Овечкина, забросившего 700-ю шайбу в карьере. В истории НХЛ всего 8 игроков достигали такой отметки в матчах регулярных чемпионатов.

"Мы победили, что здорово, особенно в матче, в котором команда поздравила Ови с 700-м голом", - сказал Ковальчук.