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26.02.2020 13:10
Рубрика: Культура

Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Кристина Асмус сыграет роль пекаря из подмосковного Протвино в полнометражном фильме "Булки" - его съемки стартуют в марте и будут проходить в Подмосковье и на Шри-Ланке. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram.

Фото: kinopoisk.ru
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Асмус призналась, что после публикации видеозаписи со своими танцами под песню группы "Иванушки International" получила массу вопросов от поклонников. Они интересовались, с каким фильмом и ролью это связано.

Актриса рассказала о съемках нового фильма и спросила, читает ли ее кто-то из Протвино? Других подробностей о картине Асмус не сообщила, но перечислила несколько человек, которые будут работать над фильмом. Так, режиссер картины - Олег Асадулин, продюсер Георгий Малков, а сниматься вместе с Асмус будут актеры Борис Дергачев, Марк Богатырев, Валентина Мазунина, Васант Балан и другие.

Один из вопросов, заинтересовавших поклонников актрисы: придется ли ей набирать вес для роли? На это Асмус коротко ответила в комментариях: "О, дааааа!!!!!".

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