Лавров прокомментировал возможность нового саммита в нормандском формате

Новый саммит в нормандском формате будет возможен только после выполнения парижских договоренностей. К тому же проект итогового документа новой встречи необходимо согласовать и подписать до проведения ее самой, чтобы не допустить пересмотра договоренностей, как произошло в декабре в Париже. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим албанским коллегой Эдди Рамой, который является также действующим председателем ОБСЕ.

"Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только тогда, когда будет выполнено все то, о чем договорились в Париже, включая нормализацию "на земле", разминирование, политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера" и с закреплением всех аспектов особого статуса Донбасса на постоянной основе в законодательстве Украины. Мы будем говорить о сроках, когда подготовим и подпишем проект итогового документа, чтобы не было опять попыток уже в ходе саммита разрушать достигнутые договоренности", - отметил Лавров, опровергнув слухи, будто встреча глав МИД в нормандском формате планируется через месяц.

Министр также отметил, что Россия ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доклада о жертвах и разрушениях за весь период конфликта на Украине. "Все это входит в мандат миссии ОБСЕ, которая должна работать не только в Донбассе, но и в других районах Украины", - отметил Лавров.

По его словам, "албанское председательство, очевидно, видит одним из своих приоритетов содействие выполнению минских договоренностей". "Мы такой подход поддерживаем и будем всячески стремиться использовать и Контактную группу, и СММ ОБСЕ на Украине для продвижения вперед", - заявил глава МИД РФ.