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26.02.2020 07:48
Рубрика: Спорт

Панарин обновил свой рекорд результативности

Текст: Максим Домчев
В нью-йоркском дерби "Рейнджерс" переиграли "Айлендерс" - 4:3. На счету Артемия Панарина гол и результативная передача. Он обновил собственный рекорд по числу голов за сезон.

Ведомый Панариным "Нью-Йорк Рейнджерс" продолжает борьбу за выход в плей-офф. В очередном матче "рейнджерам" противостояли их земляки - "островитяне", которые в данный момент располагаются на шестом месте в конференции. "Рейнджерс" пока идут лишь десятыми. Недавняя авария с участием Игоря Шестеркина и Павла Бучневича, из-за которой талантливый вратарь пропустит несколько недель, вынудила тренерский штаб доверить место в воротах Александру Георгиеву.

Фото: AP Photo/Kathy Willens
Панарин побил рекорд Гретцки

Счет в матче открыл Панарин на 18-й минуте встречи. Этот гол стал 32-м в сезоне. И это новый рекорд россиянина. Ранее он забрасывал 31 шайбу в составе "Чикаго". Грег Маккегг закрепил успех партнера, но дебютант "Айлендерс" Жан-Габриэль Пажо сумел сократить отставание в счете. Брендан Смит снова довел преимущество "рейнджеров" до двух шайб, но довести матч до победы в основное время матча не удалось. Джордан Эберле и Брок Нельсон перевели матч в овертайм. Но в овертайме Мика Зибанежад с передачи Панарина принес победу своей команде.

Панарин, благодаря голу и передачи, набрал уже 85 очков в сезоне (32 шайбы + 53 передачи). Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 42 броска по своим воротам.

Панарин довел свою результативную серию до 10 матчей. Он стал седьмым в истории клуба, кто смог достичь этой отметки во второй раз за сезон. Ранее подобного добивались легенды - Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Яромир Ягр, Брайан Лич, Род Жильбер и Майк Роджерс.

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