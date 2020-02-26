Первый случай заражения коронавирусом выявлен на западе Германии

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 выявлен на западе Германии. Инфицированные - супружеская пара, проживающая на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Как сообщает телерадиокомпания WDR, с симптомами недомогания в больницу города Эркеленц обратился 50-летний мужчина. Врачи подозревали у него легочную инфекцию, однако проведенные анализы подтвердили наличие в крови COVID-19. "Состояние его здоровья критическое, он подключен к аппарату искусственного дыхания", - рассказали медики.