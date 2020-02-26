Песков: Путин поддержал дату голосования по поправкам в Конституцию

Предложение провести всенародное голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля получило поддержку главы государства.

"Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дату назвал сегодня на встрече президента с членами рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Он также предложил сделать этот день выходным. По словам Клишаса, 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается Рамадан.