"Почта России" будет продвигать отечественные товары на японский рынок

"Почта России" в сотрудничестве с Japan Post организуют в Токио фестиваль российских товаров при участии Российского экспортного центра (РЭЦ), Минкомсвязи РФ и Министерства связи, и массовых коммуникаций Японии. Мероприятие пройдет 27-28 февраля при поддержке российского торгпредства в Японии.

В экспозицию войдут товары российских производителей. Среди них - традиционно русские продукты питания, косметика, женская одежда, настольные игры.

Цель фестиваля - представить товары российского производства японским партнерам и потребителям для развития несырьевого экспорта и увеличения объемов торговли между странами, в том числе по каналам электронной коммерции.

В рамках мероприятия запланированы переговоры с японскими дистрибьюторами и электронными площадками. Речь пойдет о создании электронной витрины для реализации товаров и нематериальных активов из России на территории Японии.

"С конца 2019 года совместно с японскими партнерами мы изучаем возможности создания канала для выхода российских товаров и услуг на рынок Японии. Фестиваль российских товаров в Токио станет первым шагом на пути к формированию знаний о потребительском спросе на российскую продукцию, укреплению позиции "Почты России", как главного экспортно-логистического партнера для российских производителей, а также к налаживанию электронной коммерции между странами", - сказал замгендиректора по электронной коммерции почтового предприятия Алексей Скатин.

По словам Анны Беляевой, управляющего директора по международному развитию РЭЦ, выход на рынок Японии - "пилотный" проект с почтой в таком формате. "Мы надеемся, что российская экспозиция в Токио, как и наше дальнейшее взаимодействие с "Почтой России" и Торговым представительством РФ в Японии на этом направлении принесут реальный результат, выраженный в конкретных договоренностях по продаже российских товаров", - отметила Беляева.