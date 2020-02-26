Почти 100 летевших из Сеула в Китай пассажиров поместили на карантин

Власти Китая приняли решение изолировать 94 пассажира с рейса корейской авиакомпании Asiana Airlines.

Лайнер направлялся из Сеула в Нанкин, когда выяснилось, что у трех человек высокая температура. По предварительным данным, лица с подозрением на коронавирус COVID-19 - это граждане КНР, не посещавшие в последнее время китайскую провинцию Хубэй.

Всего на борту самолета находились 166 пассажиров. Часть из них на автобусе доставили в гостиницу, где на 14 дней введен карантин, пишет ТАСС со ссылкой на газету "Синьцзинбао".