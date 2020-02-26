Новости

Посол рассказал о запланированных встречах лидеров России и Южной Кореи 01:30
Красочным шоу стартовал XXII фестиваль сигар в Гаване 01:05
РФ и Корея осуществят более трехсот совместных проектов в 2020-21 годах 00:46
ООН: Распространение саранчи грозит Восточной Африке голодом 00:27
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Алжире 25.02.2020
ВОЗ: За пределами КНР коронавирусом заражены уже 2 459 человек 25.02.2020
США ввели санкции против России, КНР, Ирака и Турции 25.02.2020
Задержан американец, пытавшийся взорвать машину вблизи здания Пентагона 25.02.2020
В Сочи двух детей унесло в Черное море 25.02.2020
Кабмин предложил дать 40-летним отгул для диспансеризации 25.02.2020
В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 25.02.2020
В Воронеже судья по делу замначальника УГИБДД взяла самоотвод 25.02.2020
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод 25.02.2020
Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок 25.02.2020
На Дону девушка попала под пулю в конфликте полицейского и таксиста 25.02.2020
Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена 25.02.2020
Министр обороны Болгарии возмутился действиями силовых структур республики 25.02.2020
Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве 25.02.2020
Олимпийская чемпионка Сотникова выписана из больницы 25.02.2020
СМИ: УЕФА может отменить все турниры из-за распространения коронавируса 25.02.2020
В Крыму арестованные за браконьерство украинцы вышли на свободу 25.02.2020
В Москве начались работы по кронированию деревьев 25.02.2020
Мозер о паре Тарасова-Морозов: Хочу помогать им, но не тренировать 25.02.2020
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Швейцарии 25.02.2020
Минск и Ижевск заинтересованы продуктивнее вести прямой диалог 25.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 01:30
Рубрика: В мире

Посол рассказал о запланированных встречах лидеров России и Южной Кореи

Текст: Константин Волков

В 2020 году между президентами России и Южной Кореи могут состояться несколько встреч. Об этом рассказал журналистам посол республики в Москве Ли Сок Пэ на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Речь идет о возможных визитах Владимира Путина в Сеул и Мун Чжэ Ина в Москву.

В Сеуле прошла серия мероприятий, посвященных России

По словам дипломата, представитель Республики Корея уже встречался с помощником российского президента Юрием Ушаковым, чтобы обсудить подготовку встречи глав государств.

Находясь с визитом в Москве в 2018 году, Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера посетить Сеул.

РФ и Корея осуществят более трехсот совместных проектов в 2020-21 годах

На вопрос, планирует ли Мун Чжэ Ин принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в этом году, посол ответил, что точно об этом говорить рано, однако лидер Южной Кореи "очень заинтересован в развитии связей с Россией".

Также Ли Сок Пэ отметил, что "Россия играет очень положительную роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове".

Отношения между двумя странами, как ожидается, получат в этом году дополнительный импульс благодаря юбилею установления дипотношений и открытию в мае Года взаимных обменов между двумя странами.

В мире Восточная Азия Южная Корея Президент

Главное сегодня

Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Минфин не исключил ипотеку ниже 8 процентов до конца года
ЦБ отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона
Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве
Умер экс-глава Египта Хосни Мубарак
В мире
В мире
США изменяют правила выдачи грин-карт
Здоровье
Здоровье
Китай разработал вакцину против коронавируса