Посол рассказал о запланированных встречах лидеров России и Южной Кореи

В 2020 году между президентами России и Южной Кореи могут состояться несколько встреч. Об этом рассказал журналистам посол республики в Москве Ли Сок Пэ на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Речь идет о возможных визитах Владимира Путина в Сеул и Мун Чжэ Ина в Москву.

По словам дипломата, представитель Республики Корея уже встречался с помощником российского президента Юрием Ушаковым, чтобы обсудить подготовку встречи глав государств.

Находясь с визитом в Москве в 2018 году, Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера посетить Сеул.

На вопрос, планирует ли Мун Чжэ Ин принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в этом году, посол ответил, что точно об этом говорить рано, однако лидер Южной Кореи "очень заинтересован в развитии связей с Россией".

Также Ли Сок Пэ отметил, что "Россия играет очень положительную роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове".

Отношения между двумя странами, как ожидается, получат в этом году дополнительный импульс благодаря юбилею установления дипотношений и открытию в мае Года взаимных обменов между двумя странами.