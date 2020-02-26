Президент РПЛ заявил, что ФК "Тамбов" его обманул

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что ФК "Тамбов" исключат из лиги, если клуб не реконструирует свой стадион.

"Тамбов", стадион которого не соответствует требованиям лиги, допустили в виде исключения на один сезон. В клубе обещали за год решить проблему, но этого не произошло. Со следующего сезона все клубы должны играть в своем регионе.

Велика вероятность, что даже если "Тамбов" сохранит место в лиге, его все равно исключат.

- Обманули ли меня в Тамбове? Наверное, что-то такое есть, - сказал Сергей Прядкин. - Это ни в какие рамки не лезет, когда клуб прыгает с одной арены на другую, - сказал Прядкин, имея в виду, что первую часть сезона клуб играл в Саранске, а теперь продолжит в Нижнем Новгороде.

В то же время в Оренбурге вместимость местного стадиона, судя по всему, к следующему сезону успеют довести до необходимых 10 тысяч.