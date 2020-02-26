Путин поддержал идею о закреплении в Конституции особого отношения к детям

Президент РФ Владимир Путин назвал обоснованным закрепление в Конституции РФ положений об особом отношении к детям. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.

С инициативой выступила депутат Госдумы Ольга Баталина, озвучивая предложения рабочей группы на эту тему. Предлагается дополнить Основной закон положениями о том, что власти РФ обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей.

По словам Баталиной, напрямую в Конституции (в статье 67.1) надо прописать, что "дети - важнейшее достояние России", и государство должно обеспечивать не только условия для разностороннего развития детей, но и уделять большое внимание воспитанию подрастающего поколения.

- Мне кажется, это вполне обоснованно, - сказал Путин, реагируя в целом на эту инициативу, - исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям.