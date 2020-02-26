Путин в четверг проведет переговоры с президентом Киргизии Жээнбековым

Глава России Владимир Путин проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Переговоры пройдут в Москве 27 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран обсудят перспективы развития российско-киргизских отношений. Речь пойдет о политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Помимо этого, Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков обменяются мнениями по вопросам взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

В пресс-службе также отметили, что Путин и Жээнбеков примут участие в церемонии открытия Года России в Киргизской Республике и Года Киргизской Республики в РФ.

Кроме того, на четверг запланирована встреча Жээнбекова с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.