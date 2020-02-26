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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два склада с резиной загорелись в Подмосковье

Два склада загорелись в подмосковном поселке Новый. В МЧС об этом узнали в 00:17, пишет РИА Новости.

Два пожара в одном доме произошли в Москве из-за электропроводки

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Затем она увеличилась до четырех тысяч квадратных метров.

Сейчас на месте ЧП работают 59 человек и 17 единиц техники. "Внутри складов резиновые изделия. На улице находятся тюки с резиновой крошкой", - рассказали в МЧС. В ведомстве отметили, что пострадавших нет.

На место происшествия направлена лаборатория для замера ПДК вредных веществ в воздухе.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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