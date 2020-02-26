Экс-губернатор Калужской области Артамонов возглавил комитет СФ по бюджету

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов избран председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Такое решение приняли члены комитета, оно утверждено постановлением палаты на пленарном заседании в среду.

Артамонов 14 февраля был наделен полномочиями члена Совета Федерации - представителя исполнительной власти Калужской области. В начале сегодняшнего заседания спикер СФ Валентина Матвиенко вручила ему удостоверение сенатора и нагрудный знак.

Избрание экс-губернатора главой комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам прошло единогласно, сообщила Елена Перминова, которая до сих пор исполняла обязанности председателя комитета.

Напомним, мандат сенатора от исполнительной власти Калужской области стал вакантным после досрочного прекращения полномочий члена СФ Юрия Волкова в январе 2020 года. 13 февраля президент РФ Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова, возглавлявшего Калужскую область с 2000 года. Временный глава региона Владислав Шапша наделил предшественника сенаторскими полномочиями.