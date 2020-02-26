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26.02.2020 15:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Начался прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года"

Текст: Александр Мелешенко

В Москве начался прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года" - его финалистов выберут с помощью голосования в проекте "Активный гражданин", как и в прошлом году. А победителей определят члены экспертного совета, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, в этом году в конкурсе появились две новые номинации.

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"В Москве стремительно развиваются технологии и креативные индустрии, - подчеркнула она. - Дизайн, мода, кино и мультипликация - популярнейшие сегодня направления. Число компаний, которые разрабатывают и внедряют инновационные решения, тоже растет. Поэтому мы решили, что будет правильно ввести две новые номинации - "Цифровой предприниматель года" и "Креативный предприниматель года". Всего подать заявку можно в 10 номинациях".

Премия ориентирована на малый и средний бизнес, зарегистрированный в Москве. В прошлом году конкурс прошел впервые, в финал вышел 31 предприниматель, а заявок было подано более 35 тысяч. Победители получили в качестве награды комплексную рекламную кампанию - по всему городу были размещены более 200 баннеров.

Среди номинаций есть "Франшиза года", "Экспортер года", "Мама - успешный предприниматель года" и другие. Подать заявку и узнать другие подробности о конкурсе можно на сайте.

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