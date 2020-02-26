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26.02.2020 17:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Онлайн-реестр детских прививок в Москве откроют для Роспотребнадзора

Текст: Ангелина Зеленькова

Роспотребнадзор может получить доступ к онлайн-реестру детских прививок в Москве. С его помощью специалисты смогут просчитывать эпидемиологические риски, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках заседания коллегии в управлении Роспотребнадзора по Москве.

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Москва стала первым регионом, где создан онлайн-реестр детских прививок. По сути это единая электронная база данных всех прививок из 150 наименований вакцин, зарегистрированных в РФ. С помощью реестра можно прогнозировать риски возникновения инфекций в школах и детских садах.

"Инновация этого года - формирование электронного реестра всех привитых детей в нашем городе. Новая электронная система позволяет понимать эпидемиологические риски каждого класса, каждой школьной группы по любому из видов заболеваний. Я думаю, что мы отработаем механизм, чтобы в ближайшее время и у Роспотребнадзора появился доступ к этой аналитической информации", - сказала Анастасия Ракова.

Онлайн-реестр детских прививок сам напоминает родителям с помощью смс- и email-рассылки о необходимости отвести ребенка на прививку, а также рассказывает о возможных последствиях отказа от нее.

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