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26.02.2020 04:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине микроавтобус и локомотив столкнулись на переезде

Текст: Евгения Шерешевская

Столкновение микроавтобуса и одиночного маневрового локомотива произошло 26 февраля на железнодорожном переезде в Макаровском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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Водитель автомобиля несмотря на запрещающие сигналы попытался пересечь железнодорожные пути. Избежать столкновения не помогло даже экстренное торможение, примененное машинистом локомотива.

С тяжелыми травмами водитель микроавтобуса госпитализирован. Кроме него, в машине, по предварительным данным, ехали еще пять человек. Пострадал ли кто-нибудь из них, пока неизвестно.

Происшествие не нарушило график движения других поездов.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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