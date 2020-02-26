На Сахалине микроавтобус и локомотив столкнулись на переезде

Столкновение микроавтобуса и одиночного маневрового локомотива произошло 26 февраля на железнодорожном переезде в Макаровском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Водитель автомобиля несмотря на запрещающие сигналы попытался пересечь железнодорожные пути. Избежать столкновения не помогло даже экстренное торможение, примененное машинистом локомотива.

С тяжелыми травмами водитель микроавтобуса госпитализирован. Кроме него, в машине, по предварительным данным, ехали еще пять человек. Пострадал ли кто-нибудь из них, пока неизвестно.

Происшествие не нарушило график движения других поездов.