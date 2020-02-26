В Забайкалье женщина выиграла миллион рублей в лотерею

Наталья Богомягкова из Забайкальского края выиграла миллион рублей по 1321-му тиражу "Русского лото". Об этом сообщает "Чита.Ру" со ссылкой на пресс-службу "Столото".

"Она приняла участие в лотерее впервые, да еще и случайно: родственник подарил ей билет. Наталья считает, что выиграть ей помогла магия чисел. Трансляция розыгрыша была 02.02.2020 года. По мнению девушки, если уж удача улыбнется, то пусть в красивую запоминающуюся дату", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победительница еще не придумала, на что потратить выигрыш.