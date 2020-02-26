Во Владивостоке сбили нарушившего правила 91-летнего мужчину

Во Владивостоке на Океанском проспекте 46-летний водитель совершил наезд на пешехода.

Как сообщается на сайте краевого УМВД, им оказался 91-летний мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте всего в нескольких метрах от регулируемых переходов.

В результате аварии пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

Находившийся за рулем человек был трезв и ранее и ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.