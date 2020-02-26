Новости

В России из-за коронавируса подорожал чеснок 04:49
Во Владивостоке сбили нарушившего правила 91-летнего мужчину 04:40
На Дальнем Востоке заминировали десятки школ 04:25
На Сахалине микроавтобус и локомотив столкнулись на переезде 04:22
На Камчатке Авачинский вулкан открыли для туристов 04:22
Китай потратил 14 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом 03:58
В Индонезии пропал подводный охотник из Приморья 03:45
Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова 03:20
Два склада с резиной загорелись в Подмосковье 02:45
Первый случай заражения коронавирусом выявлен на западе Германии 02:15
Air Canada продлила запрет на полеты в Пекин и Шанхай 01:53
Посол рассказал о запланированных встречах лидеров России и Южной Кореи 01:30
Красочным шоу стартовал XXII фестиваль сигар в Гаване 01:05
РФ и Корея осуществят более трехсот совместных проектов в 2020-21 годах 00:46
ООН: Распространение саранчи грозит Восточной Африке голодом 00:27
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Алжире 25.02.2020
ВОЗ: За пределами КНР коронавирусом заражены уже 2 459 человек 25.02.2020
США ввели санкции против России, КНР, Ирака и Турции 25.02.2020
Задержан американец, пытавшийся взорвать машину вблизи здания Пентагона 25.02.2020
В Сочи двух детей унесло в Черное море 25.02.2020
Кабмин предложил дать 40-летним отгул для диспансеризации 25.02.2020
В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 25.02.2020
В Воронеже судья по делу замначальника УГИБДД взяла самоотвод 25.02.2020
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод 25.02.2020
Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок 25.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 04:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке сбили нарушившего правила 91-летнего мужчину

Текст: Ольга Журман

Во Владивостоке на Океанском проспекте 46-летний водитель совершил наезд на пешехода.

Как сообщается на сайте краевого УМВД, им оказался 91-летний мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте всего в нескольких метрах от регулируемых переходов.

В Сочи водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В результате аварии пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

Находившийся за рулем человек был трезв и ранее и ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Приморский край

Главное сегодня

На Дальнем Востоке заминировали десятки школ
США ввели санкции против России, КНР, Ирака и Турции
Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Минфин не исключил ипотеку ниже 8 процентов до конца года
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих