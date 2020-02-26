Бывший замглавы Росгвардии в Самаре получил 12 лет за взятку

Ленинский районный суд Самары признал виновным и приговорил к 12 годам колонии бывшего заместителя начальника Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Суд признал его виновным в получении крупной взятки в размере 30 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Кроме этого, осужденному назначен штраф в размере 220 миллионов рублей. Сазонов лишен звания полковника.

Мужчина был задержан в июле 2018 года в момент получения взятки в одном из самарских ресторанов. Во время процесса стало известно, что в течение 10 лет Сазонов получал деньги от частного охранного предприятия, которое буквально охраняло членов ОПГ.

Также обвинение доказало в суде, что с 2015 года Сазонов регулярно получал "откаты" от главы одной из частных компаний за покровительство. Взамен фирма проводила фотосъемки в роддомах по договорам с медучреждениями. Этот факт Сазонов на суде признал - но с оговоркой, что реального содействия на оказывал.