В Ижевске три человека пострадали при утечке аммиака на заводе

На Ижевском механическом заводе произошла утечка аммиака. В результате происшествия пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительной информации, инцидент случился из-за нарушения техники безопасности в одном из цехов. Пострадавшие получили ожоги средней степени тяжести.

Сейчас на заводе проводят работы по сбору аммиака. Угрозы населению и работникам предприятия нет.

На предприятии информацию о происшествии "РГ" подтвердили, добавив, что выброс аммиачной селитры произошел в объеме 10 литров. Пострадавшие находятся в Первой республиканской клинической больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

- Руководством предприятия начато служебное расследование по данному факту, выясняются причины произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе концерна "Калашников".