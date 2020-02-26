В Перми экипажи ДПС устроили погоню за нарушителем

Ночью в центре Перми водитель автомобиля ВАЗ 2110 не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и попытался скрыться. Вслед за ним устремились пять экипажей ДПС.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, в 01:30 по местному времени на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пушкина нарушитель, преследуемый сотрудниками ГИБДД, допустил столкновение с автомобилем Renault Logan после того, как проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Нарушитель был задержан, в отношении него возбуждено административное дело по факту неподчинения законным требованиям сотрудников полиции и грубых нарушениям правил дорожного движения.