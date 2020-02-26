Власти сообщили о состоянии пострадавших на заводе в Ижевске

Пострадавшие при утечке аммиака на Ижевском механическом заводе находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

31-летнему мужчине с химическим ожогом 1-2 степени оказали амбулаторную помощь в приемном отделении Первой республиканской клинической больницы и отпустили домой. Еще две женщины 41 и 44 лет с химическим ожогами 1-3 степени госпитализировали. Они тоже находятся в удовлетворительном состоянии и получают плановую медицинскую помощь.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Роспотребнадзора и специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Удмуртской Республике. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Кроме того, Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования атмосферного воздуха на содержание вредных веществ.