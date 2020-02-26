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26.02.2020 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фигуранты дела об убийстве экс-мэра Киселевска причастны к грабежам

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Подозреваемые в убийстве бывшего главы кузбасского города Киселевска Сергея Лаврентьева причастны еще к десяти преступлениям.

Фото: youtube.com/Вызов времени
Экс-прокурор Северной Осетии задержан по подозрению в убийстве

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области Александра Табакаева, убийство бывшего мэра было раскрыто в течение 48 часов. У двух задержанных и арестованных фигурантов изъяли два гранатомета, девять единиц прочего огнестрельного оружия, 600 патронов и золотые украшения. Доказано, что эти люди участвовали в совершении десяти грабежей и разбоев. Табакаев рассказал о новых подробностях резонансного уголовного дела на заседании Законодательного собрания Кемеровской области.

Сергей Лаврентьев, ушедший в отставку по собственному желанию в 2018 году, был убит 31 октября 2019-го во дворе своего загородного дома. Заметив на приусадебном участке неизвестных, он выстрелил в одного из них из ружья. А в ответ получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным.

Один из налетчиков, погибший в перестрелке, - начальник Беловской спасательной группы ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области" Марат Гарипов. Двое его соучастников - жители города Белово, по данным источника в силовых структурах, могли быть членами преступной группы, совершавшей разбойные нападения на территории Кузбасса.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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