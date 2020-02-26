В десятки иркутских школ поступили угрозы о минировании

Электронные письма с угрозами поступили на почту 14 школ в Иркутске.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе министерства образования Иркутской области, в каждом письме содержался разный текст: сообщалось о закладке взрывчатки и о распылении отравляющих веществ. Во все учебные заведения прибыли сотрудники МЧС, полиции, здания обследуют кинологи.

К 15 часам по местному времени в нескольких учебных заведениях проверка завершилась, в остальных пока еще длится.

Проверка проводится без эвакуации школьников, все школы продолжают работать в штатном режиме, подчеркнули в минобразования.

Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии региона.