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26.02.2020 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В десятки иркутских школ поступили угрозы о минировании

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)

Электронные письма с угрозами поступили на почту 14 школ в Иркутске.

В Биробиджане школы эвакуировали из-за угрозы минирования

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе министерства образования Иркутской области, в каждом письме содержался разный текст: сообщалось о закладке взрывчатки и о распылении отравляющих веществ. Во все учебные заведения прибыли сотрудники МЧС, полиции, здания обследуют кинологи.

К 15 часам по местному времени в нескольких учебных заведениях проверка завершилась, в остальных пока еще длится.

Проверка проводится без эвакуации школьников, все школы продолжают работать в штатном режиме, подчеркнули в минобразования.

Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии региона.

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