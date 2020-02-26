В Сибири школы массово эвакуируют из-за сообщений о минировании

В Новосибирске и Красноярске сегодня зарегистрированы десятки сообщений о минировании образовательных учреждений.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах приходят в школы по электронной почте.

В Новосибирске очевидцы сообщают в социальных сетях об эвакуации учеников и учителей в школах №74, №48, №215, №211 и других учебных заведениях. Спецслужбы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Массовая эвакуация школьников началась и в Красноярске.

- В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия, - сообщает правительство Новосибирской области.

Это уже далеко не первый случай в Сибири, когда работа учебных заведений срывается из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах. Организаторов "минирований" до сих пор не нашли.