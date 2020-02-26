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26.02.2020 13:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан второй подозреваемый в покушении на кемеровского адвоката

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Кемерове задержан еще один исполнитель покушения на убийство сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергея Учителя.

"Интерфакс" сообщает со ссылкой на заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области Александра Табакаева, что на данный момент задержаны двое подозреваемых.

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Один из соучастников - 53-летний житель Находки - вечером 6 ноября прошлого года выстрелил в Учителя, когда тот выходил из офиса в центре Кемерова. Попытавшегося скрыться стрелка задержали охранник офисного здания и сотрудник охранно-конвойной службы городского УМВД, ставший очевидцем произошедшего. Как выяснилось, вооруженный мужчина, якобы прибывший в Кузбасс на заработки, ждал Учителя на улице несколько часов. Стрелял он из пневматического либо травматического пистолета, переделанного под боевые патроны.

Адвоката доставили в больницу и прооперировали, рана, к счастью, оказалась не опасной.

По факту покушения на убийство региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по части третьей статьи 30 и части первой статьи 105 УК РФ. Следствие рассматривало несколько версий, включая попытку заказного убийства.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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