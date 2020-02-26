"Астрономия Птолемея": В Дагестане найдена редкая рукопись на арабском

Рукописную "Астрономию Птолемея", переведенную с греческого на арабский язык, обнаружили при оцифровке библиотеки известного дагестанского ученого Али Каева.

Как сообщает пресс-служба агентства по охране культурного наследия республики Дагестан, рукопись переведена исследователем XVIII века Дамаданом Мегебским, который считается энциклопедистом, в совершенстве знающим арабо-мусульманскую культуру. Он также перевел с персидского на арабский выдающийся труд "Тухтафуль му"минин" ("Подарок правоверным").

В сообщении отмечается, что оцифровка библиотеки Али Каева, в которой содержатся уникальные книги на арабском языке, ведется больше года. Работу возглавляют внук исследователя, сотрудник Дагнаследия Ильяс Каяев совместно с заведующим рукописным фондом Института истории дагестанского федерального исследовательского центра РАН Шамилем Шихалиевым.