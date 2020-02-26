В Дагестане внучка напала с ножом на свою 80-летнюю бабушку

Полицейские Хасавюрта доставили в отдел 27-летнюю местную жительницу, которая в результате словесной перепалки, переросшей в конфликт, несколько раз ударила кухонным ножом свою 80-летнюю бабушку.

Об этом сообщает МВД Дагестана в своем аккаунте в Instagram.

Пожилую женщину с проникающими ножевыми ранениями груди госпитализировали в городскую больницу. По факту умышленного причинения ей тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия стражи порядка изъяли кухонный нож, расследование продолжается.