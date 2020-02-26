Под Петербургом развернуто рекордное количество систем С-400

В поселке Стекольный под Санкт-Петербургом заступил на боевое дежурство полк ПВО уникального состава - четыре дивизиона зенитных систем С-400 "Триумф". Это единственная подобная часть в составе армии России - обычно в зенитных полках по два дивизиона "Триумфов".

- Дивизия находится на острие у самых западных рубежей нашей родины, поэтому первостепенная задача - прикрыть воздушное пространство вдоль государственной границы. 1490-й гвардейский зенитно-ракетный полк, который сегодня перевооружился на С-400 - один из самых больших. Он четырехдивизионного состава, другого такого в стране больше нет, - рассказал командир 2-й дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Олег Поликарпов. В зону ответственности соединения входят границы с Финляндией, Эстонией и Латвией.

В конце 2019 года руководитель концерна ПВО "Алмаз-Антей" Ян Новиков сообщил о передаче Минобороны полкового комплекта С-400 "Триумф" укрупненного состава.

Поселок Стекольный находится в лесном массиве на юге Ленинградской области. Базирующийся в нем зенитный полк - шестая войсковая часть в окрестностях Санкт-Петербурга, имеющая на вооружении "Триумфы". Остальные пять полков состоят из двух дивизионов С-400.

Всего с 2007 года Вооруженные силы РФ получили 63 дивизиона "Триумфов". С-400 стоят на вооружении 26 полков ПВО (включая зенитный ракетный полк на авиабазе Хмеймим в Сирии) и двух учебных центров.