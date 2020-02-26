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26.02.2020,  
11:14
Текст:  Светлана Цыганкова

Полеты палубной авиации Северного флота показали на видео

Летчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели учения на Кольском полуострове. Они отрабатывали тактику ведения воздушного боя.

Фото: Пресс-служба Президента России/Wikimedia.org
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Как рассказал начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, в небо поднимались экипажи на истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ, в том числе и молодые летчики. Они вели воздушный бой с "противником", уходили от атак условного неприятеля, перехватывали и поражали как пилотируемые воздушные объекты, так и беспилотники.

А еще летчики использовали технику пилотирования истребителей с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа. Выполняли они задания на разных высотах, скоростях и с перегрузками.

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Фото: ВоенТВ Беларуси / youtube.com
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