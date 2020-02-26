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Текст:   Вера Черенева 
15:22 26.02.2020

Стало известно, в каких городах страны упал спрос на комнаты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В крупнейших городах страны падает спрос на комнаты. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Домофонд", проанализировав данные об интересах покупателей.

Фото: Марина Волосевич
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Так, в целом по стране спрос на комнаты упал на 8,7 процента. В Санкт-Петербурге этот показатель ниже - падение составило 2,4 процента. Правда, в Северной столице ситуация с комнатами особая. Доля коммуналок в жилом фонде выше, чем в других городах и в историческом центре города это самый дешевый вариант жилья.

При этом комнаты часто покупают с целью сдачи. Комната в Петербурге стоит порядка двух миллионов рублей, сдавать ее можно за 12-15 тысяч в месяц в зависимости от площади, состояния и локации. Однокомнатная хрущевка в спальном районе будет стоить порядка 3,5 миллиона рублей, сдать ее можно за 18 тысяч.

С инвестиционной целью часто покупают комнаты и в Москве. Но спрос на такой вид жилья в столице тоже падает. Снижение по прошлому году составило 6,9 процента.

Всего же отрицательная динамика спроса на комнаты наблюдается в 44 городах страны. Так, на 45,4 процента упал спрос в Волгограде, на 19,5 - в Самаре, на 18,9 - в Уфе.

Фото: iStock
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Стоит отметить, что в этих городах доля комнат не так уж и велика и они никогда не играли ключевую роль на рынке жилья. Также здесь много общежитий, в том числе и малосемеек, аналогов современных студий. В отличие, например, от Петербурга, где комнаты в общежитиях семейного типа считаются долями, в Уфе - это отдельные объекты недвижимости. Также в этих городах-миллионниках активно ведется жилое строительство, и цена студии в новостройке не принципиально различается от цены комнаты.

В ряде городов интерес к комнатам значительно вырос. Так, в Ставрополе и Кемерово рост составил более 35 процентов. В Челябинске комнатами стали интересоваться чаще на 30,8 процента, в Ростове-на-Дону - на 28,5 процента.

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