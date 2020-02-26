Т-26 против "Виккерсов": чем завершился первый танковый бой Финской войны

В конце февраля 1940 года состоялось практически единственное танковое сражение советско-финской войны. Оно произошло у полустанка Хонканиеми и закончилось победой советских танкистов и 35-й легкотанковой бригады.

Зимой 1940 года войска Красной армии столкнулись с ожесточенным сопротивлением финнов. Но, как считают историки, их действия носили характер партизанской войны. Танков у финской армии почти не было. Однако в конце февраля 1940 года на одном из участков фронта, в районе Хонканиеми, где вела наступление советская 35-я легкотанковая бригада, произошло достаточно крупное по меркам Зимней войны сражение между советскими и финскими танками.

С финской стороны это была 4-я танковая рота, в которой числились 12 "Виккерсов". Подавляющее большинство из них имели орудия калибра 37 миллиметров. Им противостояла рота советских танков Т-26, оснащенных более мощными пушками - калибра 45 миллиметров.

Этот бой начался с того, что пехотные части при поддержке Т-26 заняли станцию Кямяри и находящийся рядом полустанок Хонканиеми. Случилось это 25 февраля 1940 года. Финское командование отдало приказ освободить эти населенные пункты, тем более что советские бойцы не успели там основательно укрепиться. В бой должны были пойти военнослужащие 23-й пехотной дивизии при поддержке легких танков "Виккерс".

Основные боевые действия пришлись на 26 февраля. Но бой был быстрым и неудачным для финнов. В оперативной сводке 35-й танковой бригады за 26 февраля отмечается: два танка "Виккерс" с пехотой вышли на правый фланг 245-го стрелкового полка, но были подбиты. Четыре "Виккерса" пришли на помощь своей пехоте и были уничтожены огнем трех танков командиров рот, шедших на рекогносцировку.

Сохранились записи участника того сражения командира роты 112 танкового батальона 35 легкотанковой армии В.С.Архипова. Он отмечал, что "бой был одинаково неожиданным и для нас, и для врага. Для нас потому, что до того дня, до 26 февраля, мы вражеских танков не встречали и даже не слышали о них. Это первое. А второе - танки появились у нас в тылу, со стороны переезда, и лейтенант Сачков принял их за свои, за роту Кулабухова. Да и немудрено было спутать, так как легкий английский танк "Виккерс" был внешне похож на Т-26, только пушка посильней у советского".

Бой быстро закончился победой советских танков. Трофейные "Виккерсы" потом экспонировались в Москве на выставке "Разгром белофиннов" и в Ленинграде.