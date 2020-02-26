В Петербурге умер коллекционер Валентин Носкин

В Петербурге на 77-м году жизни скончался один из известнейших коллекционеров современного искусства Валентин Носкин.

О кончине художника на своей странице в Facebook сообщил художник Илья Вереск.

Для художников Петербурга и Москвы имя Валентина Носкина - знаковое. С начала 90-х Носкин вместе с братом собирали коллекцию работ петербургских художников второй половины XX века.

Когда коллекционер покупал работу, это означало признание автора. Некоторые картины из коллекции Валентин Носкин сам заказывал художникам.

Со временем его квартира на Каменноостровском проспекте сама превратилась в музей. Периодически коллекционер с братом устраивали там выставки работ современных художников.