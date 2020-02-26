Около Ростова столкнулись танкер и сухогруз

На рейде Ростова-на-Дону произошло столкновение двух грузовых судов. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК устанавливают обстоятельства инцидента.

Как сообщили "РГ" в правоохранительном ведомстве, столкновение теплоходов на реке Дон произошло днем 25 февраля. Сухогруз "Жадеит" совершил навал на танкер "Лерик". В результате ЧП на судне с нефтепродуктами произошел разрыв корпуса, а виновник навала отделался вмятиной на борту.

Из экипажей грузовых теплоходов никто не пострадал. Розлива нефтепродуктов не произошло.

"Следователями проведен осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в СК.