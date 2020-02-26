На Урале за мать эвакуированного в машине младенца заступились власти

В Челябинске после принудительной эвакуации иномарки с полуторагодовалым ребенком действия виновников инцидента резко прокомментировала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. За такое надо нести ответственность, отметила чиновница на своей странице Facebook.

- Второй резонансный случай по эвакуации автомобиля. На этот раз в машине находился ребенок, - сообщила Ирина Гехт. - Можно дискутировать про то, как мама могла оставить ребенка и уйти. Хотя, когда у тебя их пятеро, верю, что это карусель с бесконечным числом поездок и дел. Но то, что эвакуатор ни при каких обстоятельствах не имел права забирать машину с ребёнком - это очевидно. И за это надо нести ответственность! Ну а с яслями маме обязательно поможем!

Инцидент произошел с мамой пятерых детей. Как рассказала сама пострадавшая RenTV, она приехала с сынишкой в банк и поставила машину неподалеку от перекрестка проспекта Ленина и улицы Свободы. Уверяет, что оставила спящего ребёнка буквально на несколько минут. Следила за ним с помощью радио-няни. Однако, пока находилась в банке, машину погрузили на эвакуатор и увезли… вместе с сыном, который к счастью даже не проснулся.

В полиции объяснили инцидент тонировкой на окнах машины, из-за которой сотрудники службы эвакуации и сопровождавшие их инспекторы не могли разглядеть малыша. Однако мать уверяет, что тонировка на ее иномарке фабричная, и через боковые и переднее стекло малыша было хорошо видно.

Между тем на нарушительницу правил составили протокол, в том числе и по статье об оставлении ребенка в опасности. Однако с таким решением многодетная мать не согласилась и считает, что вину за произошедшее с ней должны разделить ответственные за принудительную эвакуацию машины участники инцидента.

В декабре челябинская служба эвакуации уже попала в эпицентр скандала, когда увезла на штрафстоянку автомобили, на которых детей-инвалидов доставили в театр на новогоднее представление.