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26 февраля 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 21 февраля 2020 года № 105-П "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 21 февраля 2020 г.
Опубликован 26 февраля 2020 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Саратовской области "О порядке установления величины прожиточного минимума в Саратовской области" Правительство Саратовской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения области за IV квартал 2019 года для оценки уровня жизни населения области и оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям (гражданам) в следующих размерах:

на душу населения - 8 809 руб.,

трудоспособное население - 9 509 руб.,

пенсионеры - 7 311 руб.,

дети - 8 964 руб.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин


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